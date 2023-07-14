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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев выбрал номер в «Гавре»

14 Июля 2023 • 10:40 Комментировать

Российский полузащитник Далер Кузяев, который на правах свободного агента перешел в «Гавр», определился с игровым номером во французской команде. Как сообщается на официальном сайте клуба, 30-летний хавбек будет выступать за «Гавр» под номером 14.

Напомним, что трудовое соглашение Далера с французским клубом рассчитано до середины 2025 года. Это первый игровой опыт Кузяева за пределами чемпионата России.

В минувшем сезоне «Гавр» стал победителем второго дивизиона Франции. В предстоящей кампании команда Кузяева будет выступать в Лиге 1. Клуб вернулся в элиту спустя 14 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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