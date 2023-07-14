Головин представил новую форму «Монако»

«Монако» провел презентацию новой домашней формы на следующий сезон, об этом сообщается в социальных сетях монегасков. Комплект экипировки выполнен в традиционных для «княжеского» клуба красно-белых цветах.

Стоит отметить, что в презентации формы принял участие российский полузащитник Александр Головин. Также ему помогали Виссам Бен-Йеддер, Такуми Минамино и Брель Эмболо.

По итогам прошлого сезона «Монако» финишировал на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1 и не пробился в еврокубки.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 34 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.