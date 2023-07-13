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Чемпионат Франции. Лига 1

Бен-Йеддер обвиняется в уголовном преступлении слухи

13 Июля 2023 • 18:01 Комментировать

Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер и его младший брат обвиняются в домогательствах и изнасиловании.

По сведениям Franceinfo, на молодых людей подали заявление две девушки, которые сообщили об изнасиловании. Отмечается, что это произошло в начале недели. Уже сейчас ведется расследование, однако пока футболист и его брат не были задержаны, а также не были допрошены по данному делу.

Напомним, Бен-Йеддер является одноклубником российского хавбека Александра Головина. В прошлом сезоне 32-летний француз принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, забил 25 голов и стал автором 7 ассистов.

Действующий контракт нападающего с «Монако» рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Виссам Бен-Йеддер
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