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Деменко — о переходе Кузяева в «Гавр»: Дело не в деньгах, он давно хотел в Европу

13 Июля 2023 • 16:05 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко отреагировал на переход бывшего хавбека «Зенита» Далера Кузяева в футбольный клуб «Гавр» из Франции.

«У Далера есть хорошие физические качества, он работяга. Дело точно не в финансах, думаю, «Зенит» предлагал ему хорошие условия. Но он давно хотел в Европу», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Эксперт считает, что Кузяев поможет «Гавру» в борьбе за выживание, ведь у футболиста отличная физика, он практически не пропускает матчи из-за травм.

Напомним, ранее 30-летний хавбек покинул расположение «Зенита», с которым у него истек трудовой договор. 12 июля «Гавр» объявил о подписании контракта с Кузяевым. Соглашение рассчитано на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Максим Деменко Далер Кузяев
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