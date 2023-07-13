Деменко — о переходе Кузяева в «Гавр»: Дело не в деньгах, он давно хотел в Европу

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко отреагировал на переход бывшего хавбека «Зенита» Далера Кузяева в футбольный клуб «Гавр» из Франции.

«У Далера есть хорошие физические качества, он работяга. Дело точно не в финансах, думаю, «Зенит» предлагал ему хорошие условия. Но он давно хотел в Европу», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Эксперт считает, что Кузяев поможет «Гавру» в борьбе за выживание, ведь у футболиста отличная физика, он практически не пропускает матчи из-за травм.

Напомним, ранее 30-летний хавбек покинул расположение «Зенита», с которым у него истек трудовой договор. 12 июля «Гавр» объявил о подписании контракта с Кузяевым. Соглашение рассчитано на два сезона.