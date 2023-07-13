​Стало известно, когда Кузяев проведёт первую тренировку с «Гавром»

Накануне французский «Гавр» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским полузащитником Далером Кузяевым. В настоящий момент команда находится на сборе в Словении. Кузяев туда не поедет, а начнёт тренироваться с «Гавром» на следующей неделе. Пока что 30-летний футболист будет заниматься индивидуально.

«Он не поедет в Словению. В понедельник Далер будет тренироваться с командой в Гавре», - комментарий пресс-службы клуба приводит ТАСС.

Напомним, что «Гавр» будет выступать в Лиге 1 впервые с сезона 2008/2009. По итогам прошлого сезона команде удалось повыситься в классе.