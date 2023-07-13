Экс-тренер «Зенита» Сканавино: У Кузяева не должно возникнуть проблем в «Гавре»

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино отреагировал на переезд бывшего полузащитника «сине-бело-голубых» Далера Кузяева во Францию. 30-летний футболист подписал контракт на два года с футбольным клубом «Гавр».

«Далер заслужил право попробовать силы в одном из пяти ведущих чемпионатов в Европе. С физической точки зрения у него не должно возникнуть проблем с адаптацией во Франции», — приводит слова Сканавино «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что в Лиге 1 очень высокий уровень физической подготовки, но Кузяев никогда не выглядел на свой возраст, и сейчас он кажется моложе.

Новый сезон чемпионата Франции начнется 12 августа. В первом туре «Гавр» Кузяева ждет гостевой поединок против «Монпелье».