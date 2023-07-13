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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев и Головин встретятся лицом к лицу в 12-м туре Лиги 1

13 Июля 2023 • 14:32 Комментировать
Клермон
...
Монако
12.08 21:00

Стало известно, когда два российских футболиста сыграют друг против друга в предстоящем сезоне чемпионата Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин и новичок «Гавра» Далер Кузяев встретятся на поле в рамках 12-го тура чемпионата Франции – 2023/24. Очное противостояние между командами состоится в ноябре. Ориентировочная дата матча 11-12 ноября.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года, а Кузяев совсем недавно присоединился к новичку Лиги 1 «Гавру».

Старт нового розыгрыша французского чемпионата запланирован на 12 августа. В первом туре «Монако» встретится с «Клермоном», а «Гавр» — с «Монпелье».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Гавр Александр Головин Далер Кузяев
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