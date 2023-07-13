Кузяев и Головин встретятся лицом к лицу в 12-м туре Лиги 1

Стало известно, когда два российских футболиста сыграют друг против друга в предстоящем сезоне чемпионата Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин и новичок «Гавра» Далер Кузяев встретятся на поле в рамках 12-го тура чемпионата Франции – 2023/24. Очное противостояние между командами состоится в ноябре. Ориентировочная дата матча 11-12 ноября.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года, а Кузяев совсем недавно присоединился к новичку Лиги 1 «Гавру».

Старт нового розыгрыша французского чемпионата запланирован на 12 августа. В первом туре «Монако» встретится с «Клермоном», а «Гавр» — с «Монпелье».