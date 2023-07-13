«ПСЖ» нацелился на вингера «Лиона»

«ПСЖ» положил глаз на игрока другого французского клуба. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане хотят приобрести вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

Источник сообщает, что «ПСЖ» обозначил свой интерес к 20-летнему полузащитнику ещё две недели назад. За трансфер Баркола также борется немецкий «РБ Лейпциг», который видит в футболисте молодёжной сборной Франции отличное усиление для атаки.

Баркола в минувшем розыгрыше чемпионата Франции провёл 26 матчей, где записал на свой счёт 5 голов и 8 результативных передач. В начале сентября молодому футболисту исполнится 21 год.