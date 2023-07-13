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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нацелился на вингера «Лиона»

13 Июля 2023 • 14:03 Комментировать

«ПСЖ» положил глаз на игрока другого французского клуба. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане хотят приобрести вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

Источник сообщает, что «ПСЖ» обозначил свой интерес к 20-летнему полузащитнику ещё две недели назад. За трансфер Баркола также борется немецкий «РБ Лейпциг», который видит в футболисте молодёжной сборной Франции отличное усиление для атаки.

Баркола в минувшем розыгрыше чемпионата Франции провёл 26 матчей, где записал на свой счёт 5 голов и 8 результативных передач. В начале сентября молодому футболисту исполнится 21 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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