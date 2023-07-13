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Чемпионат Франции. Лига 1

​Вратарь «ПСЖ» Рико был на волоске от смерти

13 Июля 2023 • 12:50 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико в конце весны получил серьёзные травмы в результате падения с лошади. Испанский футболист пролежал в коме три недели, но уже пришёл в себя.

Как сообщает L’Equipe, журналистам одной программы в Испании удалось посмотреть медицинский отчёт Рико. Утверждается, что 29-летний вратарь был на волоске от смерти.

Пока неизвестно, когда Серхио Рико сможет снова вернуться на футбольное поле. Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 испанец за «ПСЖ» не играл. Основным голкипером парижан является Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, что в завершившемся сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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