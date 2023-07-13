Саншеш хочет остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш хочет остаться в парижской команде, несмотря на желание руководства избавиться от него в это трансферное окно. Журналист Танзи Олич сообщает, что португалец хочет бороться за своё место в стартовом составе под руководством Луиса Энрике.

Напомним, Саншеш перебрался в «ПСЖ» из «Лилля» перед началом прошлого сезона. Одним из инициаторов трансфера был тренер Кристоф Галтье, с которым Саншеш был знаком по работе в «Лилле». Тем не менее, португалец очень часто получал травмы и не смог проявить себя в Париже.

Интерес к Саншешу ранее проявляла итальянская «Рома», но пока никаких конкретных предложений «ПСЖ» не получал.