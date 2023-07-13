Экс-игрок «Гавра» дал совет Кузяеву

Экс-футболист «Гавра» Гия Гурули высказался касательно перехода российского полузащитника Далера Кузяева во французский клуб.

«Что я могу ему посоветовать? Главное - пусть остаётся самим собой и играет так, как умеет. В таком возрасте уже не надо нового придумывать», - приводит слова грузина издание «Чемпионат».

Кузяев пополнил ряды «Гавра» в среду, 12 июля. Трудовое соглашение 30-летнего полузащитника рассчитано до 2025 года.

За петербургский «Зенит» Далер выступал с 2017 года. По завершении сезона-2022/2023 у хавбека истек контракт с «сине-бело-голубыми», и он стал свободным агентом.