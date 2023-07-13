​«Не исполнил мечту»: Уткин прокомментировал трансфер Кузяева в «Гавр»

Полузащитник Далер Кузяев теперь будет выступать во Франции. Накануне было объявлено о переходе футболиста в «Гавр». Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Журналист отметил, что Кузяев, возможно, сделал только шаг к своей мечте. По словам Уткина, футболист вышел из зоны комфорта, что достойно уважения.

«Но игра за «Гавр» - это не мечта. Не дезавуируйте это слово. Мечта впереди», - завершил Уткин.

Напомним, что «Гавр» по итогам прошлого сезона повысился в классе, выйдя из Лиги 2 в Лигу 1.