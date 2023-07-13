Икарди вскоре будет официально представлен игроком «Галатасарая»

Нападающий Мауро Икарди уже совсем скоро завершит свой переход в турецкий «Галатасарай» на постоянной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Напомним, за «Галатасарай» Икарди выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Кампания в Турции выдалась для аргентинца весьма успешной, ведь он отметился 22 голами и 7 результативными передачами в чемпионате.

У Икарди оставался ещё год по контракту с «ПСЖ», но Мауро согласился уйти на постоянной основе уже этим летом. «Галатасарай» заплатит за аргентинца в районе 10 миллионов евро.