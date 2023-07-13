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Чемпионат Франции. Лига 1

Дмитрий Черышев оценил трансфер Кузяева

13 Июля 2023 • 10:01 Комментировать

Российский футбольный специалист Дмитрий Черышев, который сейчас работает в «Санта-Кларе» (Андорра), поделился мнением о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Отличный вариант для Далера. В Лиге 1 хороший игровой ритм, плюс много физики. Так что он больше приобретает, чем теряет. Удачи ему», - передает слова Черышева «Матч ТВ».

Кузяев перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний россиянин заключил с французским клубом контракт на два года.

За «Зенит» Далер выступал с 2017 года. По завершении сезона-2022/2023 у игрока истек срок действия контракта с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Дмитрий Черышев Далер Кузяев
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