Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Малафеев высказался о перспективах Кузяева во Франции

13 Июля 2023 • 07:49 Комментировать

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о переходе экс-полузащитника «сине-бело-голубых» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Если Далер покажет в «Гавре» хорошие результаты, это может приоткрыть двери в Европу другим российским футболистам. Всё будет оцениваться по игровым качествам», - приводит слова Вячеслава «Матч ТВ».

Кузяев перешел во французский клуб в статусе свободного агента. Его контракт с «Зенитом» истек в конце прошлого месяца. Трудовой договор Далера с «Гавром» рассчитан на два года.

В следующем сезоне новая команда Кузяева будет выступать в Лиге 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Вячеслав Малафеев Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
08:01 · Испания. Ла Лига
Назван игрок, который может забрать номер Мбаппе в «ПСЖ»
07:54 · Россия. Премьер-лига
Радимов высказал мнение об уходе Кузяева из «Зенита»
07:49 · Франция. Лига 1
Малафеев высказался о перспективах Кузяева во Франции
07:21 · Франция. Лига 1
Стрепетов оценил трансфер Кузяева в «Гавр»
02:49 · Италия. Серия А
Влахович решил перейти в «ПСЖ» слухи
02:40 · Италия. Серия А
Влахович становится главной целью «ПСЖ» - Осимхен слишком дорог
00:11 · Франция. Лига 1
«Монако» и «Ред Булл Зальцбург» обсуждают возможный трансфер Кёна
12 Июля
23:17 · Франция. Лига 1
Шалимов оценил переезд Кузяева во Францию
22:53 · Франция. Лига 1
Отец Далера Кузяева рассказал, когда игрок начнёт тренировки с «Гавром»
22:12 · Франция. Лига 1
Журналист из Гавра: «Гавру» не хватало такого футболиста, как Кузяев» эксклюзив
22:08 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия, Мудрик и Зинченко – самые дорогие футболисты с постсоветского пространства в мире 1
21:39 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» Лоди может продолжить карьеру во Франции
21:20 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева рассказал, как футболист проходил медобследование в одной клинике с «ПСЖ»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина рассказал, с какими трудностями Кузяев столкнётся во Франции
21:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина рассказал, с какими трудностями Кузяев столкнётся во Франции 1
Все новости
Рекомендуем