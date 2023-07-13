Малафеев высказался о перспективах Кузяева во Франции

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о переходе экс-полузащитника «сине-бело-голубых» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Если Далер покажет в «Гавре» хорошие результаты, это может приоткрыть двери в Европу другим российским футболистам. Всё будет оцениваться по игровым качествам», - приводит слова Вячеслава «Матч ТВ».

Кузяев перешел во французский клуб в статусе свободного агента. Его контракт с «Зенитом» истек в конце прошлого месяца. Трудовой договор Далера с «Гавром» рассчитан на два года.

В следующем сезоне новая команда Кузяева будет выступать в Лиге 1.