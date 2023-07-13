Стрепетов оценил трансфер Кузяева в «Гавр»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Алексей Стрепетов поделился мнением о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Уверен, Далер в «Гавре» будет одним из лидеров. Но сказать, что он получил то, что заслуживает, я не могу. Думал, Кузяев подпишет контракт с более мощным клубом», - приводит слова Стрепетова издание «РБ Спорт».

О трансфере Кузяева было объявлено в среду, 12 июля. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение. К французскому клубу 30-летний россиянин присоединился на правах свободного агента. У Далера истек срок действия контракта с «Зенитом» в конце июня.