«Монако» и «Ред Булл Зальцбург» обсуждают возможный трансфер Кёна

Руководство «Монако» заинтересовано в усилении вратарской линии после возвращения Александра Нюбеля в «Баварию».

По информации журналиста Санти Уны, «монегаски» изучают вариант с подписанием голкипера «Ред Булл Зальцбурга» Филиппом Кёном. Сообщается, что переговоры между клубами активно продвигаются. Зимой этого года в услугах швейцарца была заинтересована мёнхенгладбахская «Боруссия».

Филипп Кён находится в системе «Ред Булл Зальцбурга» с 2018 года. На его счету две золотые медали австрийского чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего вратаря в четыре с половиной миллиона евро.