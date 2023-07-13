Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» и «Ред Булл Зальцбург» обсуждают возможный трансфер Кёна

13 Июля 2023 • 00:11 Комментировать

Руководство «Монако» заинтересовано в усилении вратарской линии после возвращения Александра Нюбеля в «Баварию».

По информации журналиста Санти Уны, «монегаски» изучают вариант с подписанием голкипера «Ред Булл Зальцбурга» Филиппом Кёном. Сообщается, что переговоры между клубами активно продвигаются. Зимой этого года в услугах швейцарца была заинтересована мёнхенгладбахская «Боруссия».

Филипп Кён находится в системе «Ред Булл Зальцбурга» с 2018 года. На его счету две золотые медали австрийского чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего вратаря в четыре с половиной миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ред Булл Зальцбург Филипп Кён трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
00:11 · Франция. Лига 1
«Монако» и «Ред Булл Зальцбург» обсуждают возможный трансфер Кёна
12 Июля
23:17 · Франция. Лига 1
Шалимов оценил переезд Кузяева во Францию
22:53 · Франция. Лига 1
Отец Далера Кузяева рассказал, когда игрок начнёт тренировки с «Гавром»
22:12 · Франция. Лига 1
Журналист из Гавра: «Гавру» не хватало такого футболиста, как Кузяев» эксклюзив
22:08 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия, Мудрик и Зинченко – самые дорогие футболисты с постсоветского пространства в мире 1
21:39 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» Лоди может продолжить карьеру во Франции
21:20 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева рассказал, как футболист проходил медобследование в одной клинике с «ПСЖ»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина рассказал, с какими трудностями Кузяев столкнётся во Франции
21:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина рассказал, с какими трудностями Кузяев столкнётся во Франции 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Через год Кузяев может перепрыгнуть и в команду посерьёзнее»
20:23 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева: «Гавр» - клуб небогатый, но это нас и зацепило»
20:14 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Кузяеву будет интересно играть во Франции»
20:05 · Франция. Лига 1
Тихонов: Кузяев — очень полезный игрок, он не затеряется в «Гавре»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Минин оценил решение Кузяева продолжить карьеру в Лиге 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин – о Кузяеве: «Путь российским игрокам в Европу открыт»
Все новости
Рекомендуем