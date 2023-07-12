Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 30-летнего российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр» на правах свободного агента.

- Из этого Кузяева сделали прямо звезду Голливуда. Куда он только ни переходил! Вдруг стали писать, что он вот-вот подпишет новый контракт с «Зенитом». А прошло пять дней, чирик – и Кузяев уже в каком-то французском клубе. И начинается: ой, как здорово, что он в 30-летнем возрасте перешёл в такой сильный чемпионат. Вот кто это писал, у него с мозгами всё нормально? В какой сильный чемпионат перешёл Кузяев? Во Франции закончился тот период, когда Лига 1 была сильной. Там играют по-серьёзному только три-четыре команды, ну пять от силы.

«Гавр» только что поднялся в Лигу 1 из Лиги 2. Поэтому надо честно сказать, что Кузяев перешёл в клуб второго по силе дивизиона Франции. Пишут, что он будет играть там главную скрипку в молодом составе. Такую чушь несут, ё-мое! Я, честно говоря, чисто по-человечески не понимал стремления Кузяева во что бы то ни стало перейти в зарубежный клуб. Такое впечатление, что он бежал из страны. Причём «Бешикташ», я больше чем уверен, делал ему предложение посолидней.

«Гавр» – это же смешная команда! Через сезон она наверняка вернётся назад в Лигу 2. Великие эксперты думают, что за пределами Москвы и Петербурга совсем дураки, что ли? Мы тоже общаемся с тренерами, агентами, иностранными клубами и получаем от них информацию. Сейчас будут смаковать историю Кузяева ещё месяца полтора. Вы помните, что творилось и что рассказывали, когда Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту»? Это же был ужас тихий!

И что с ним на сегодняшний день? Три года его кидают то в одно место, то в другое, и никакой тренер уже не хочет его в свою команду. Алексей Миранчук не может выиграть конкуренцию ни в одном клубе, только на замену выходит. Причина здесь в уровне футболиста. Он и здесь такой же был, как и его брат. Непрогрессивные они ребята. Хорошо сработали агенты, что отправили Алексея в Италию. А Антон в «Локомотиве» остался и даже тут не попадал в состав. Не знаю, будет ли он попадать в него в новом сезоне у Галактионова.

Кузяев играл за «Зенит» в нашем чемпионате с очень хорошими партнёрами. Мне нравится этот футболист: он боец, не выключается из борьбы. Кузяев на пару голов посильнее Алексея Миранчука, но я не понимаю, зачем ему в таком возрасте идти в французскую команду, которая будет болтаться в нижней части таблицы. Не думаю, что это был правильный шаг. Я считал, он вернётся в «Зенит» и станет дальше там зарабатывать. Не знаю, кто так сильно толкал его за границу. Но это его дело.