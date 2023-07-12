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Чемпионат Франции. Лига 1

Шалимов оценил переезд Кузяева во Францию

12 Июля 2023 • 23:17 Комментировать

Бывший наставник нескольких клубов РПЛ Игорь Шалимов оценил переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Ему 30 лет. С какой надеждой он туда едет? Если он рассчитывает в 30 лет поехать в команду «Гавр», не понимая, как она играет, где они будут, что его ждёт. Он туда рвался все время, но просто пожить», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Шалимова, во Франции Кузяев ищет приключений, посоветовав полузащитнику учить местный язык.

Напомним, что футболист российской национальной команды Далер Кузяев присоединился к «Гавру» на правах свободного агента после шести лет в составе «Зенита». 

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Шалимов Далер Кузяев
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