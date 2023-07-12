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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Далера Кузяева рассказал, когда игрок начнёт тренировки с «Гавром»

12 Июля 2023 • 22:53 Комментировать
Монпелье
...
Гавр
12.08 21:00

Адьям Кузяев, отец новичка французского «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, когда игрок начнёт тренировки в новом коллективе.

«Когда Далер включится в полноценный тренировочный процесс? Он уже начал. Пока команда на сборах, Далер будет заниматься с тренером по физподготовке», — заявил отец полузащитника в интервью «Чемпионату». По его словам, только после возвращения коллектива во Францию Далер присоединится к команде.

Напомним, что Далер Кузяев выступал за петербургский «Зенит» с 2017 по 2023 год. 30-летний хавбек будет играть в клубе Лиги 1 на протяжении следующих двух сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Адьям Кузяев Далер Кузяев
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