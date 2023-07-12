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Чемпионат Франции. Лига 1

Журналист из Гавра: «Гавру» не хватало такого футболиста, как Кузяев» эксклюзив

12 Июля 2023 • 22:12 Комментировать
Монпелье
...
Гавр
12.08 21:00

Меди Ак, журналист специализирующийся на «Гавре», в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева во французский клуб.

«Для нас приезд Кузяева стал большой неожиданностью. Некоторые слухи ходили о прибытии других футболистов, появлялись в прессе, но вокруг этого футболиста буквально до сегодняшнего дня не было никаких слухов.

Как объявил спортивный директор Матьё Бодмер, ожидается, что Кузяев будет закрывать центр поля. Клуб видит в нём полузащитника, способного сыграть и в атаке, и в обороне. Такого футболиста не хватало команде в прошлом сезоне, а в Лиге 1 футболист такого типа просто необходим. Кузяев поиграл в еврокубках, на чемпионате мира и чемпионате Европы. Приезд Кузяева однозначно очень тепло воспринят болельщиками. На него очень большие надежды.

«Гавр» не скрывает своих амбиций. Клуб впервые за очень долгое время вышел в Лигу 1 и хочет там задержаться, но не менее важно для клуба не превратиться в безликого середняка, который показывает скучный футбол. Матьё Бодмер очень амбициозен, а приход Кузяева действительно показывает, что у «Гавра» серьёзные намерения. Клуб хочет развиваться и добиваться хороших результатов», — сказал журналист.

Отметим, что с 2017 года Кузяев защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». Также в карьере 30-летнего футболиста были нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Ахмат». Россиянин является пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев Меди Ак
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