Отец Кузяева рассказал, как футболист проходил медобследование в одной клинике с «ПСЖ»

Адьям Кузяев, отец новобранца «Гавра» Далера Кузяева, рассказал о медобследовании 30-летнего футболиста.

По словам Адьяма Кузяева, полузащитник проходил медобследование в одной клинике с игроками действующего чемпиона Франции «ПСЖ».

«Медобследование Далер проходил в одной парижской клинике с «ПСЖ»: утром он, а они — после обеда. Немного разминулись», — цитирует Адьяма Кузяева «Чемпионат».

Напомним, что с 2017 года Кузяев выступал за «Зенит». В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.