Отец Кузяева: «Гавр» - клуб небогатый, но это нас и зацепило»

Полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра», о чём было объявлено в среду. Комментарий на этот счёт дал отец футболиста – Адьям Кузяев.

По словам отца Кузяева, «Гавр» вышел на игрока одним из первых. Клуб представил подробную презентацию, рассказав в том числе о том, в какой роли они видят на поле Далера.

«Гавр» только поднялся из второго дивизиона – понятно, что клуб небогатый. Но это нас и зацепило. Было несколько предложений даже более интересных финансово. Но «Гавр» вёл себя наиболее порядочно и настойчиво», - сказал Адьям Кузяев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Как известно, Кузяев перешёл в «Гавр» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

Отметим, что в прошлый раз «Гавр» выступал в топ-дивизионе французского футбола в сезоне 2008/2009.