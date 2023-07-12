Канчельскис: «Кузяеву будет интересно играть во Франции»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, в настоящий момент занимающий пост генерального директора казахстанского «Тобола», высказался о переходе экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева в «Гавр».

Эксперт считает, что переезд во Францию пойдёт 30-летнему футболисту на пользу. По мнению Канчельскиса, выступая в Лиге 1 у Кузяева появится возможность оказаться в команде уровня Лиги чемпионов или Лиги Европы.

«Хорошо, что Кузяев переходит из «Зенита» в Лигу 1. Далеру самому будет интересно играть во Франции, там есть шансы заиграть в хороших клубах, в Лиге Европы и Лиге чемпионов», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Кроме того, бывший футболист подчеркнул, что «Зенит», обладающий большими финансовыми возможностями, сможет без проблем заменить Кузяева.

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «сине-бело-голубых» 35 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.