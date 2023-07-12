Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Тихонов: Кузяев — очень полезный игрок, он не затеряется в «Гавре»

12 Июля 2023 • 20:05 Комментировать

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о переходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Кузяев приносил огромную пользу «Зениту». Если честно, не ожидал, что он уедет во Францию. Там непростой чемпионат, но Кузяев — очень полезный игрок. Думаю, Далер не затеряется», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Кузяев перебрался в «Гавр» из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. С французским клубом 30-летний хавбек заключил контракт на два сезона.

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Гавр» в гостях сыграет с «Монпелье». Встреча должна пройти 12-13 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Андрей Тихонов Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
21:20 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева рассказал, как футболист проходил медобследование в одной клинике с «ПСЖ»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина рассказал, с какими трудностями Кузяев столкнётся во Франции
21:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина рассказал, с какими трудностями Кузяев столкнётся во Франции
20:53 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Через год Кузяев может перепрыгнуть и в команду посерьёзнее»
20:23 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева: «Гавр» - клуб небогатый, но это нас и зацепило»
20:14 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Кузяеву будет интересно играть во Франции»
20:05 · Франция. Лига 1
Тихонов: Кузяев — очень полезный игрок, он не затеряется в «Гавре»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Минин оценил решение Кузяева продолжить карьеру в Лиге 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин – о Кузяеве: «Путь российским игрокам в Европу открыт»
19:25 · Германия. Бундеслига
Опенда переходит в «РБ Лейпциг»
19:22 · Франция. Лига 1
Гранат — о Кузяеве в «Гавре»: «Такой переход — смелое решение»
18:23 · Франция. Лига 1
Лепёхин: «Трансфер в «Гавр» — шаг вперёд для Кузяева»
17:29 · Франция. Лига 1
Кузяев: Я очень рад, что перешёл в «Гавр»
17:26 · Италия. Серия А
«Лацио» интересуется Микаутадзе слухи
17:06 · Франция. Лига 1
Агент Головина: Понимаю мотивацию Кузяева, чемпионат Франции — один из сильнейших в Европе
Все новости
Рекомендуем