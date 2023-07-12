Тихонов: Кузяев — очень полезный игрок, он не затеряется в «Гавре»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о переходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Кузяев приносил огромную пользу «Зениту». Если честно, не ожидал, что он уедет во Францию. Там непростой чемпионат, но Кузяев — очень полезный игрок. Думаю, Далер не затеряется», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Кузяев перебрался в «Гавр» из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. С французским клубом 30-летний хавбек заключил контракт на два сезона.

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Гавр» в гостях сыграет с «Монпелье». Встреча должна пройти 12-13 августа.