Гранат — о Кузяеве в «Гавре»: «Такой переход — смелое решение»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на переезд полузащитника Далера Кузяева во Францию. 12 июля стало известно о переходе экс-полузащитника «Зенита» в «Гавр».

«Такой переход — смелое решение для российских футболистов. Стоит только похвалить Далера и пожелать ему удачи», — цитирует Граната «Чемпионат».

Ранее у Кузяева истек трудовой договор с санкт-петербургским клубом, и футболист не стал его продлевать. 30-летний хавбек очень хотел попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы, и ему это удалось.

Старт чемпионата Франции – 2023/24 запланирован на 12 августа.