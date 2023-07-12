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Чемпионат Франции. Лига 1

Лепёхин: «Трансфер в «Гавр» — шаг вперёд для Кузяева»

12 Июля 2023 • 18:23 Комментировать
Монпелье
...
Гавр
12.08 21:00

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о переходе Далера Кузяева в «Гавр».

«Для любого российского футболиста игра в топ-лиге Европы пойдёт на пользу, это замечательный опыт. Трансфер в «Гавр» — шаг вперёд для Кузяева», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, успешная игра в составе новичка Лиги 1 откроет полузащитнику путь в более статусные коллективы. Также Лепёхин считает, что многие российские игроки готовы выступать во Франции, однако сами клубы не хотят звать футболистов из РПЛ.

Напомним, что Далер Кузяев присоединился к «Гавру» на правах свободного агента после шести лет в футболке петербургского клуба. Контракт 30-летнего хавбека рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев Константин Лепёхин
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