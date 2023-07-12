Кузяев: Я очень рад, что перешёл в «Гавр»

Новичок французского «Гавра» Далер Кузяев впервые высказался о своём переезде в Лигу 1.
«Я очень рад, что оказался здесь. Вперед, «Гавр», — приводит слова Кузяева пресс-служба французского клуба в социальных сетях.
Ранее «Гавр» официально объявил о подписании контракта с 30-летним Кузяевым. Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона.
Напомним, последние шесть лет российский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». 30 июня Кузяев покинул стан «сине-бело-голубых» свободным агентом.
Начало нового сезона чемпионата Франции запланировано на 12 августа.
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