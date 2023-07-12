Агент Головина: Понимаю мотивацию Кузяева, чемпионат Франции — один из сильнейших в Европе

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на переезд экс-хавбека «Зенита» Далера Кузяева в «Гавр».

«Я считаю, что это очень важная история для всего российского футбола. Наш игрок поедет во Францию, в сильный чемпионат и будет представлять Россию в Европе», — приводит слова Клюева Metaratings.

Агент отметил, что понимает мотивацию Кузяева, который покинул лучший на данный момент российский клуб ради «Гавра», только что вернувшегося в Лигу 1, ведь французский чемпионат входит в число сильнейших в Европе.

30-летний Кузяев заключил с «Гавром» двухлетний трудовой договор. Добавим, что он стал самым дорогостоящим игроком команды.