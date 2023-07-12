Состав «ПСЖ» пополнил полузащитник Шер Н’Дур. О трансфере 18-летнего игрока молодёжной сборной Италии пресс-служба гранда Лиги 1 объявила официально.

Н’Дур подписал с «ПСЖ» контракт сроком на пять лет. За чемпионов Франции полузащитник будет играть под номером 27.

Ранее Шер Н’Дур принадлежал «Бенфике». При том за первую команду лиссабонцев он сыграл только один раз.

Добавим, что чемпионат Франции стартует в средине августа. Недавно новым главным тренером «ПСЖ» стал испанский специалист Луис Энрике. Он находится без работы полгода после ухода из сборной Испании.