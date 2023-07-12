Погребняк отреагировал на переезд Кузяева во Францию

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк отреагировал на переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Переход Кузяева в «Гавр» довольно удивителен. Меня это приятно удивило. Я всегда выступал за то, чтобы российские игроки уезжали, тем более когда речь касается чемпионата из топ-5 лиг», — заявил экс-форвард «сине-бело-голубых» в интервью «Матч ТВ». По его мнению, желание российских футболистов переезжать в Европу зависит от финансовых или спортивных потребностей, отметив, что Кузяев выбрал второй вариант.

Напомним, что Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, выиграв пять золотых медалей Российской премьер-лиги. Новый клуб полузащитника вышел во французскую Лигу 1 по итогам прошедшего сезона.