Корнеев: «Гавр» — это крутой вариант, но Кузяеву надо моментально включаться»

Российский функционер Игорь Корнеев отреагировал на переход Далера Кузяева во французский клуб «Гавр».

«Я считаю, что это крутой вариант. Это очень амбициозный клуб. Он там будет получать свое игровое время, но надо моментально включаться», — заявил Корнеев «Матч ТВ».

Последние шесть лет Кузяев провел в «Зените». В минувшем сезоне футболист принял участие в 26 матчах чемпионата России, забил пять голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

Сегодня, 12 июля, «Гавр» представил Кузяева в качестве новичка команды. Российский полузащитник подписал с французами двухлетнее соглашение.