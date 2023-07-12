Белоус: «У Кузяева есть все качества, чтобы достойно выглядеть в Лиге 1»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Его мечта сбылась. Во Франции играет много звезд, думаю, он там не затеряется. У него есть все качества, чтобы достойно выглядеть в Лиге 1», — приводит слова Белоуса портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее 30-летний российский хавбек не стал продлевать трудовое соглашение с «Зенитом» и покинул команду на правах свободного агента. 12 июля «Гавр» официально объявил о заключении двухлетнего контракта с Кузяевым.

Первый тур нового сезона чемпионата Франции запланирован на 12 августа.