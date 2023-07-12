Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​В «ПСЖ» шантажируют игроков – бывший агент Верратти разнёс клуб

12 Июля 2023 • 14:53 Комментировать

Агент Донато ди Кампли, который в своё время работал с полузащитником Марко Верратти, разнёс «ПСЖ» в пух и прах.

«В «ПСЖ» игроки как в тюрьме. Там нельзя делать то, чего не хочет клуб. Это тюрьма, и там есть шантаж», - сказал ди Кампли Relevo.

В своё время агент пытался осуществить трансфер Верратти в «Барселону», но ничего не получилось.

«В «ПСЖ» всегда шантажируют. Когда мы хотели перейти в «Барселону», то это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелаифи сказал мне, что если я продолжу предпринимать попытки устроить трансфер, Верратти меня бросит. Так и произошло. Уверен, что тогда Марко запугали, хотя он не признается», - сказал агент.

В конце концов, Верратти отказался от услуг ди Кампли в пользу ныне покойного Мино Райолы. Перед этим футболист заявил, что агент публично озвучивал свою позицию, а не его.

«Если вы идёте против «ПСЖ», для них это становится чем-то личным. Бывший президент «Барселоны» Бартомеу тогда не переставал звонить аль-Хелаифи, а тот ни разу не взял трубку. В «ПСЖ» заботятся только о деньгах, это клуб без души. Игрокам не позволяют уйти, потому что эмир и аль-Хелаифи думают, что всё можно купить, что можно завоевать мир одними деньгами», - сказал ди Кампли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Донато ди Кампли Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
16:10 · Франция. Лига 1
Корнеев: «Гавр» — это крутой вариант, но Кузяеву надо моментально включаться»
16:01 · Франция. Лига 1
Белоус: «У Кузяева есть все качества, чтобы достойно выглядеть в Лиге 1»
15:43 · Англия. Премьер-лига
У «ПСЖ» есть два запасных варианта на случай, если клубу не удастся заполучить Кейна
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложила Кейну 12 миллионов евро в год, «ПСЖ» готов дать больше
15:33 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» составит конкуренцию «Баварии» в борьбе за Кейна
15:22 · Англия. Премьер-лига
Шерки готов перейти в «Челси»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин – о Кузяеве: «Я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр»
14:42 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» уверен, что сможет убедить Парадеса перейти в команду
13:58 · Франция. Лига 1
​Мбаппе рассказал, что делает его счастливым
13:51 · Франция. Лига 1
​Реакция Карпина на трансфер Кузяева в «Гавр» 1
13:44 · Франция. Лига 1
​Мбаппе признался, что думает о «Золотом мяче» 1
13:32 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва остаётся на радаре у «ПСЖ», но клубы из Саудовской Аравии тоже участвуют в гонке
13:30 · Италия. Серия А
«Наполи» ответил на предложение «ПСЖ» по Осимхену
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл встречу с представителями Шерки
13:14 · Италия. Серия А
«ПСЖ» сделал предложение по Осимхену - раскрыта сумма
Все новости
Рекомендуем