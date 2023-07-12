​В «ПСЖ» шантажируют игроков – бывший агент Верратти разнёс клуб

Агент Донато ди Кампли, который в своё время работал с полузащитником Марко Верратти, разнёс «ПСЖ» в пух и прах.

«В «ПСЖ» игроки как в тюрьме. Там нельзя делать то, чего не хочет клуб. Это тюрьма, и там есть шантаж», - сказал ди Кампли Relevo.

В своё время агент пытался осуществить трансфер Верратти в «Барселону», но ничего не получилось.

«В «ПСЖ» всегда шантажируют. Когда мы хотели перейти в «Барселону», то это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелаифи сказал мне, что если я продолжу предпринимать попытки устроить трансфер, Верратти меня бросит. Так и произошло. Уверен, что тогда Марко запугали, хотя он не признается», - сказал агент.

В конце концов, Верратти отказался от услуг ди Кампли в пользу ныне покойного Мино Райолы. Перед этим футболист заявил, что агент публично озвучивал свою позицию, а не его.

«Если вы идёте против «ПСЖ», для них это становится чем-то личным. Бывший президент «Барселоны» Бартомеу тогда не переставал звонить аль-Хелаифи, а тот ни разу не взял трубку. В «ПСЖ» заботятся только о деньгах, это клуб без души. Игрокам не позволяют уйти, потому что эмир и аль-Хелаифи думают, что всё можно купить, что можно завоевать мир одними деньгами», - сказал ди Кампли.