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Чемпионат Франции. Лига 1

«Галатасарай» уверен, что сможет убедить Парадеса перейти в команду

12 Июля 2023 • 14:42 Комментировать

Турецкий «Галатасарай» полностью уверен, что сможет убедить полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса перебраться в команду. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Николо Скира.

«Галатасарай» ранее согласовал с «ПСЖ» сумму компенсации за Передеса, которая составит 6 миллионов евро. Турецкая команда также подготовила для Леандро контракт, который будет рассчитан до 2027 года.

Ранее «Галатасарай» уже подписал соотечественника Паредеса – Мауро Икарди, который тоже прибыл в команду из «ПСЖ». Нападающий в прошлом сезоне отметился в чемпионате Турции 22 голами и 7 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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