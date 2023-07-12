​Мбаппе рассказал, что делает его счастливым

Звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, думают ли люди, что он играет впечатляюще.

«Это делает меня счастливым и придаёт мне уверенности, чтобы продолжать делать то, что я делаю», - сказал Мбаппе в ходе интервью для телеканала NCI.

Действующий контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Ранее президент клуба Нассер аль-Хелаифи заявил, что Килиану нужно продлить соглашение, иначе он будет выставлен на трансфер.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с мадридским «Реалом».

Названо условие трансфера Мбаппе в «Реал» этим летом