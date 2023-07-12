​Реакция Карпина на трансфер Кузяева в «Гавр»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на трансфер полузащитника Далера Кузяева в клуб Лиги 1. Как известно, российский футболист усилил «Гавр», который по итогам прошлого сезона поднялся в топ-дивизион.

По словам Карпина, трансфер в «Гавр» является для Кузяева шагом вперёд.

«И дело не в уровне клубов - «Зенита» и «Гавра», а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придётся играть. Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России», - сказал Карпин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Карпин также отметил, что Кузяев не советовался с ним, когда решал вопрос с переездом в европейский чемпионат.