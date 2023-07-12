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​Мбаппе признался, что думает о «Золотом мяче»

12 Июля 2023 • 13:44 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий о «Золотом мяче».

«Я думаю о «Золотом мяче». Даже если я не думаю, то люди думают обо мне. Я всегда вхожу в число имён, которые приходят на ум [когда речь идёт о «Золотом мяче»]. Голосуют люди, а я вношу свою лепту.

Конкуренты? Когда играешь на топ-уровне, здесь есть только впечатляющие игроки. Выделить кого-то одного означает пренебречь другими. Вы можете назвать таких игроков сами», - слова Мбаппе приводит портал Goal со ссылкой на телеканал NCI.

Отметим, что фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году считается Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Июля 2023 в 14:01
... фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году считается Лионель Месси...
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А-ха-ха-ха! кем щитаеца - шмецидрочерами? А-ха-ха-ха! )))
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