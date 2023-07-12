​Мбаппе признался, что думает о «Золотом мяче»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий о «Золотом мяче».

«Я думаю о «Золотом мяче». Даже если я не думаю, то люди думают обо мне. Я всегда вхожу в число имён, которые приходят на ум [когда речь идёт о «Золотом мяче»]. Голосуют люди, а я вношу свою лепту.

Конкуренты? Когда играешь на топ-уровне, здесь есть только впечатляющие игроки. Выделить кого-то одного означает пренебречь другими. Вы можете назвать таких игроков сами», - слова Мбаппе приводит портал Goal со ссылкой на телеканал NCI.

Отметим, что фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году считается Лионель Месси.