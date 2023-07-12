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Чемпионат Франции. Лига 1

Реакция Головина на переезд Кузяева во Францию

12 Июля 2023 • 12:53 Комментировать

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий на клубном уровне за французский «Монако», отреагировал на переход бывшего игрока «Зенита» Далера Кузяева в «Гавр».

«Хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться. Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в Лиге 1», - приводит слова Александра издание «Чемпионат».

Кузяев присоединился к «Гавру» в статусе свободного агента, заключив двухлетнее трудовое соглашение. Напомним, что его контракт с петербургским «Зенитом» истек в конце июня. За «сине-бело-голубых» хавбек выступал с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Гавр Александр Головин Далер Кузяев
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