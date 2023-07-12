Абду Диалло: «Честно говоря, хочу покинуть «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло не стал скрывать своё желание покинуть французскую команду. Напомним, у сенегальца остался всего один год по контракту с коллективом Луиса Энрике.

«У меня остался всего год по контракту, поэтому я либо продлю контракт, либо уйду. Честно говоря, мне хотелось бы покинуть «ПСЖ». В ближайшее время мы встретимся с руководством и всё обсудим», – приводит слова Диалло Le Parisien.

Напомним, последний сезон Абду Диалло провёл на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг», но «красные быки» по итогу не стали оформлять трансфер 27-летнего сенегальца на постоянной основе.