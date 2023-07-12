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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Зенита» Кузяев перешёл во французский клуб официально

12 Июля 2023 • 10:41 Комментировать (1)

Полузащитник Далер Кузяев, покинувший петербургский «Зенит» на правах свободного агента, трудоустроился в Европе. 30-летний хавбек перешел во французский «Гавр», об этом рапортует пресс-служба клуба. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Гавр» стал победителем Лиги 2 и поднялся в элитный дивизион Франции.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Кузяев принял участие в 26 поединках за «сине-бело-голубых». Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей (два – с пенальти) и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Июля 2023 в 11:44
ай нелегко далерке там будит.. ну чё - пахлядим.. )))
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