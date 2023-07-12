Полузащитник Далер Кузяев, покинувший петербургский «Зенит» на правах свободного агента, трудоустроился в Европе. 30-летний хавбек перешел во французский «Гавр», об этом рапортует пресс-служба клуба. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Гавр» стал победителем Лиги 2 и поднялся в элитный дивизион Франции.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Кузяев принял участие в 26 поединках за «сине-бело-голубых». Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей (два – с пенальти) и четыре результативные передачи.