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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймара оштрафовали экологи

12 Июля 2023 • 03:43 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар отгрохал себе на родине шикарный дом, со всеми атрибутами роскоши «нового бразильца» - в том числе с искусственным прудом. Но именно он и создает проблемы Неймару - его уже дважды оштрафовала экологическая инспекция, постановившая, что пруд нарушает определенные нормы.

Например, сбор воды из протекающей рядом речки без имеющейся на то авторизации, некорректно выстроенные водостоки на случай проливных дождей, равно как и иные нарушения. Сумма штрафа пока что не озвучивается, но она наверняка будет немалой.

Не стоит забывать, что бразильский футболист поставил себя в определенно неудобную позицию перед новыми властями страны, так как слишком рьяно поддерживал предыдущего президента Жаира Болсонару. 

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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