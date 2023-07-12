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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар узнал, что у него будет дочь

12 Июля 2023 • 01:30 Комментировать

Еще в апреле стало известно, что Неймар станет отцом во второй раз в своей жизни - его подруга Бруна Бьянкарди, недавно разрешившая футболисту изменять ей, забеременела. А накануне выяснился и пол ребенка - у Неймара будет дочь. Напомним, что ранее он уже становился отцом, но от Бруны это будет первый ребенок.

- Мы с огромным нетерпением ждем этого момента. Хотим поскорее увидеть нашу дочь, наш главный подарок! -написала пара в социальной сети.

Напомним, что Неймар, скорее всего, покинет свой нынешний клуб, за французский «ПСЖ» он выступает с 2017 года, но в последнее время отношения исчерпали себя. 

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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