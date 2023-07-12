Доннарумма отдохнул на Багамах в компании морских свинок

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма провел неоднозначный сезон в «ПСЖ», в ходе которого на него снова вылилось немало критики. Спасаясь от нее, Доннарумма решил провести отпуск на Багамских островах, где выложил несколько фотографий с морскими свинками.

И сам стал объектом насмешек - подписанные на него поклонники «Милана» назвали свинкой его самого, так и не простив ему ухода из клуба в 2021 году. А некоторые язвительно передали ему привет от Майка Меньяна - вратаря, сменившего Доннарумму, и, по всеобщему мнению, справляющемуся со своей работой исключительно хорошо.