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Доннарумма отдохнул на Багамах в компании морских свинок

12 Июля 2023 • 01:15 Комментировать

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма провел неоднозначный сезон в «ПСЖ», в ходе которого на него снова вылилось немало критики. Спасаясь от нее, Доннарумма решил провести отпуск на Багамских островах, где выложил несколько фотографий с морскими свинками.

И сам стал объектом насмешек - подписанные на него поклонники «Милана» назвали свинкой его самого, так и не простив ему ухода из клуба в 2021 году. А некоторые язвительно передали ему привет от Майка Меньяна - вратаря, сменившего Доннарумму, и, по всеобщему мнению, справляющемуся со своей работой исключительно хорошо. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлуиджи Доннарумма
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