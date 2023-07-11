​В «ПСЖ» сомневаются, что Неймар скоро вернётся в строй

В феврале Неймар получил серьёзную травму лодыжки, в результате чего перенёс операцию. В понедельник бразилец прошёл медицинские тесты, и у «ПСЖ» возникли сомнения в том, что 31-летний форвард в обозримом будущем начнёт полноценно тренироваться. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe. За состоянием Неймара продолжат следить медики.

Действующий контракт Неймара рассчитан до конца сезона 2024/2025. Всего за «ПСЖ» бразилец провёл 173 матча, в которых забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. «ПСЖ» заплатил за форварда 222 миллиона евро.