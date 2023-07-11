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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыта сумма возможного трансфера Паредеса из «ПСЖ» в «Галатасарай» слухи

11 Июля 2023 • 17:46 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может перебраться в «Галатасарай».

По сведениям L’Équipe, парижане согласились на предложение турецкого клуба по 29-летнему аргентинцу. Переход обойдется чемпиону Турции в шесть миллионов евро.

При этом источник сообщает, что сам хавбек не спешит переходить в «Галатасарай», который предложил ему трехлетний трудовой договор. Паредес хочет рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «Лацио».

Контракт Паредеса с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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