Луис Энрике пока живёт на базе «ПСЖ»

Новоиспечённый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пока что будет жить на клубной базе. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

По данным источника, Энрике не хочет жить в центре Парижа. Испанский специалист рассчитывает найти жильё ближе к базе.

Отмечается, что найти подходящий вариант Луису Энрике может быть непросто. Так, например, Маурисио Почеттино в своё время прожил больше года в отеле, тренируя «ПСЖ».

Напомним, что Луис Энрике подписал двухлетний контракт с «ПСЖ». На тренерском мостике гранда Лиги 1 испанец сменил Кристофа Галтье.