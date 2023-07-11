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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике пока живёт на базе «ПСЖ»

11 Июля 2023 • 16:58 Комментировать

Новоиспечённый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пока что будет жить на клубной базе. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

По данным источника, Энрике не хочет жить в центре Парижа. Испанский специалист рассчитывает найти жильё ближе к базе.

Отмечается, что найти подходящий вариант Луису Энрике может быть непросто. Так, например, Маурисио Почеттино в своё время прожил больше года в отеле, тренируя «ПСЖ».

Напомним, что Луис Энрике подписал двухлетний контракт с «ПСЖ». На тренерском мостике гранда Лиги 1 испанец сменил Кристофа Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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