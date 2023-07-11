Будущее Неймара в «ПСЖ» зависит от Мбаппе

Бразильский форвард Неймар может остаться в «ПСЖ». Французский гранд сохранит 31-летнего южноамериканца в том случае, если команду покинет Килиан Мбаппе. В СМИ давно ходят слухи о переходе француза в мадридский «Реал» этим летом.

При этом, как отмечает UOL, если Мбаппе задержится в клубе на следующий сезон, то Неймара с большой долей вероятности выставят на продажу. Сам бразилец не намерен формировать события, его все устраивает в Париже.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 20 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов. Действующее соглашение Неймара с парижанами рассчитано до лета 2025 года.