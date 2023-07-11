Ляказетт может уехать в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, ныне выступающий за французский «Лион», может сменить клубную прописку. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, интерес к форварду проявляет один из представителей чемпионата Саудовской Аравии. Название клуба не разглашается.

Ляказетт провел успешно прошлый сезон. 32-летний нападающий записал на свой счет 27 забитых мячей (шесть – с пенальти) и пять результативных передач. Контракт Александра с «ткачами» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 14 миллионов евро.