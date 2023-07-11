Люка Эрнандес: «Давно мечтал оказаться тут»

Перешедший в парижский «ПСЖ» из мюнхенской «Баварии» защитник французской сборной Люка Эрнандес заявил, что очень доволен, так как давно хотел выступать в «ПСЖ» - лучшем парижском клубе. Он считает, что «ПСЖ» голоден до побед, так как практически ничего не добился в Европе, и Люка, таким образом, сможет помочь парижанам.

- Я очень доволен, в какой-то момент мне очень захотелось перейти сюда. «ПСЖ» - клуб, в котором большие амбиции. Я играл в другом большом клубе, но тут есть голод до побед, а я хочу помочь, - цитирует слова Люка Эрнандеса итальянское новостное агентство ITASportPress.